Familie Schmoll zeigt in Graz auf

HSV Jugend&Multisport war zuletzt in Graz im Einsatz. Oskar Schmoll siegte in der U13-Klasse und setzte sich dabei gegen über 300 Konkurrenten durch. Seine Geschwister Matilda (8.), Klara (10.) und Anton (Top-30) schafften in ihrer Klasse ebenfalls gute Ergebnisse. Den Halbmarathon finishten Stefan Sebesta (1:39:25 Stunden) und Markus Schöggl (2:08:33).