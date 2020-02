Alle Augen nach Linz – die heimische Leichtathletik-Szene blickt am vergangenen Wochenende in die oberösterreichische Landeshauptstadt. Der Grund: Die Hallen-Staatsmeisterschaften. Und die Bad Fischau-Brunnerin und frisch gekürte NÖN-Bezirkssportlerin des Jahres (siehe Seite 74) kam mit reichlich Edelmetall nach Hause. Über 3.000 Meter war niemand schneller als Julia Mayer.

„Ziel war es zu gewinnen – das ist mir gelungen“, schmunzelt Mayer nach dem Rennen. Von Beginn an machte sie das Tempo, diktierte den Verfolgern ihren Rhythmus und hatte im Finish noch ihre Schnelligkeit als Ass im Ärmel – am Ende auch der Unterschied zur Konkurrentin Sandrina Illes. Mayer: „Ich freue mich sehr über meinen 6. Staatsmeistertitel, der erste in der Halle.“ Für Mayer ein gelungenes Jubiläum – denn vor genau drei Jahren startete sie mit dem Laufsport.

Olaf Brockmann Julia Mayer (l.) beim Zieleinlauf –mit Platz zwei hinter Sandrina Illes sorgte sie über 1.500 Meter für eine Überraschung.Brockmann

Doch die „Goldene“ bekam am Folgetag Gesellschaft. Über 1.500 Meter ging Mayer völlig von Druck befreit ins Rennen. „Ich hatte keine Erwartungen, weil ich diese Distanz so gar nicht trainiere und das Feld war sehr gut besetzt.“ Dieses Mal war es Illes, die das Tempi machte – und ihre Taktik ausspielte. Mayer ging mit, ihr Angriff kam allerdings zu spät.

Dennoch: Silber und persönliche Bestzeit machen auch die 1.500 Meter zu einem vollen Erfolg. „Ich bin damit super zufrieden, das stimmt mich sehr positiv für die kommenden Aufgaben“, so Mayer.