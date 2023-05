HSV Marathon Wr. Neustadt im Duathlon und beim Brückenlauf erfolgreich

Bei den stark besetzten Duathlon-Staatsmeisterschaften und Niederösterreichischen Meisterschaften über die Standard Distanz in Maissau lief und radelte Karl Broschek in der Klasse M60 auf den dritten Platz, Sandra Kopecky zeigte ebenfalls eine starke Leistung und landete in 1:46:04 Stunden ebenfalls auf dem dritten Platz. In der Wertung der Niederösterreichischen Meisterschaften erreichten Karl Broschek und Sandra Kopecky jeweils den zwei Platz und sicherten sich damit die Vize-Landesmeistertitel in ihrer AK.

Bei Volksfeststimmung und bestem Laufwetter am 1. Mai standen viele große und kleine Läufer des HSV Marathon beim Leobersdorfer Brückenlauf an der Startlinie. Und es gab auch in Leobersdorf Grund zu feiern – Helmut Gass feierte beim seinem dritten Lauf bei der Thermentrophy den dritten Sieg in seiner AK, er lief beim Fünf-Kilometer-Lauf nach schnellen 17:16 Minuten über die Ziellinie, Michael Floresku landete als Zweiter n seiner AK auch am Podest.