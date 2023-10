In Lanzenkirchen trifft Lederhose auf Laufschuhe

Am Sonntag (ab 10 Uhr) geht der Lanzenkirchner Ortslauf in seine 24. Auflage. Neu im Programm ist der Trachtenlauf. Um 10.40 Uhr können Teilnehmer ab 18 Jahren in Dirndl, Lederhose und Laufschuhen die Trachtenmeile (1,6 Kilometer) rund um das Ortszentrum laufen.

Schon zuvor gehen die Kinder und Jugendliche in ihren Bewerben an den Start. Es werden über 100 Schüler aus Lanzenkirchen erwartet. Der Hauptlauf (zehn Kilometer) und der Fun Run (fünf Kilometer) starten um 11 Uhr. Der Kurs ist flach und zu 80 Prozent auf Asphalt, nur ein kurzer Abschnitt führt über Gras bzw. Schotter. Start- und Ziel des Laufs ist jeweils der Hauptplatz der Leithagemeinde. Den Abschluss der Veranstaltung bilden die Nordic Walker, die um 11.05 Uhr auf die Strecke gehen.

Der Lanzenkirchner Ortslauf zählt auch heuer wieder zur Sparkasse Lauftour, ist der vorletzte Stopp der Laufserie in diesem Jahr. Die Online-Anmeldung läuft noch bis Donnerstag (23.59 Uhr) auf lauftour.at. Die Nachnennung vor Ort ist bis 15 Minuten vor dem jeweiligen Lauf möglich.