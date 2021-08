Dort, wo andere Urlaub machen, ist für die Bad Fischau-Brunnerin harte Arbeit angesagt. Die Top-Läuferin bereitet sich am Semmering nämlich für die Staatsmeisterschaften über die Halbmarathon-Distanz in Velden vor. Sie finden am 22. August statt – mit einer bestimmt gut vorbereiteten Mayer am Start.

Letzte Woche schob Mayer einen „Kurzauftritt“ beim Frauen Fun Run in Wien ein. Und auch dort wurde sie ihrer Favoritenrolle gerecht. „Mit 15:48 habe ich über fünf Kilometer meine Bestzeit deutlich unterbieten können“, freut sich Mayer über die gelungene Einheit.