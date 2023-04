Kenianer sorgen für Top-Zeiten in Sollenau

Werbung

Die Run2gether-Läufer dominierten schon traditionell den Fit for life Run in Sollenau. Der Sieg bei der achten Auflage ging an Castor-Omwena Mogeni, der die zehn Kilometer in 29:42 Minuten abspulte. Auch sein Landsmann Stephen-Mwangi Njeri blieb noch ganz knapp unter der 30-Minuten-Schallmauer (29:58). Christoph Ladits komplettierte mit einem Respektabstand von fast sechs Minuten das Podest.

Bei den Damen siegte Caroline-Makandi Gitonga in 33:04 Minuten. Über die halbe Strecke, die fünf Kilometer, überquerte HSV Wiener Neustadt-Läufer Helmut Gass als Erster die Ziellinie (17:27). Dahinter folgten Wolfgang Schneider und Bernhard Steiner. Die schnellste Dame war Naya Hajszan in 20:10 Minuten.

Beim Kinderlauf über 1.150 Meter war Nico Bittner in 4:16 am schnellsten. Bei den Jugendlichen (2.300 Meter) gewann Matthias Mannsberger in 7:59. Bei den Nordic Walkern war Udo Schuh in 33:02 top. Den Staffellauf entschieden die Walking Dads Mario Schlintl, Michael Gremmel und Gert Pötz für sich. Mario Novosel, Josef Piringer und Ildiko Springer holten sich die Teamwertung Walking. Insgesamt waren knapp 300 Läufer am Start.