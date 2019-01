Das HSV-Läuferpaar Martin Geicsnek und Helga Marwan-Schlosser ist immer für originelle Ideen zu haben – so auch für den Walt Disney-Marathon in Orlando. „Es war eine tolle Veranstaltung mit vielen Highlights“, erzählen die beiden.

Mit Minnie Maus und Co. gab’s auch einige Bilder für das Fotoalbum. Beim Marathon – Geicsnek nahm zum 89. Mal die 42,195 Kilometer in Angriff, Marwan-Schlosser zum 40. Mal – war das Tempo sekundär. Weil einige Läufer bereits nach einigen Metern zu gehen begannen, dauerte es eine Zeit, bis das Neustädter Duo zu seinem gewohnten Laufschritt fand. Sie überquerten die Ziellinie nach 4:24:24 Stunden. Marwan-Schlosser belegte in der W50-Klasse Rang 30, Geicsnek Rang 138 in der M50-Wertung.