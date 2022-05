Laufen für guten Zweck: LC Blattla beim Wings for Live-Run

Werbung

Das Ziel des Wings for Life-Run ist riesig: Querschnittslähmung soll heilbar werden. Um Spenden für die Rückenmarksforschung zu lukrieren, schnürten deshalb am Sonntag weltweit 161.892 Läufer die Schuhe. Alleine in Österreich starteten über 37.000 Sportler, auch in Zillingdorf. Dort veranstaltete der örtliche Laufclub LC Blattla einen App-Run. Die Starter wurden also mit einem virtuellen Catcher-Car gejagt, der Lauf ist dür denjenigen vorbei, der eingeholt wird

Weltweit schaffte es ein Japaner am weitesten (64,4 Kilometer). In Zillingdorf war Helmut Mayer auf dem 3,3 Kilometer langen asphaltierten Rundkurs am längsten unterwegs, nämlich exakt 26 Kilometer. „Es war eine sensationelle Teamleistung, angenehm bewölktes Laufwetter, emotionale Momente und letztlich durch den LC Blattla aufgerundete 600 Euro an lukrierten Spenden“, freut sich Vereinsobmann Andreas Kögler.