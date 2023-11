Lauftour erreichte in Walpersbach das Saison-Ziel

Phil Paul ist gerade einmal zwei Jahre alt. Harald Rott zählt schon 71 Lenzen. Beide gehörten beim neunten Cross Country-Lauf in Walpersbach am Samstag zu den Finishern. Paul in der U6, Rott beim Hauptlauf über acht Kilometer. Insgesamt waren 220 Sportler beim Lauf über Wiesen- und Ackerland, Wald- und Graswege dabei.

Der Crosslauf zählt zur Sparkasse Lauftour, war der siebente und letzte Stopp heurigen Saison. In Walpersbach gab es somit die letzten Punkte für die diversen Gesamtwertungen. Annemarie Wilhelm sicherte sich mit ihrem Sieg beim Hauptlauf ihren vierten Saisonsieg und damit überlegen Platz eins in der „Königsklasse“, der Top Ten-Wertung. Dabei erhält der Sieger jedes Laufs zehn Punkte, der Zweite neun und usw. Die besten fünf Ergebnisse der sieben Läufe fließen in die Top Ten-Gesamtwertung ein.

Melchart holt mit Platz zwei die Gesamtwertung

Bei den Herren gewann diese Wertung Martin Melchart. Er hatte mit 35 Punkten doppelt so viele wie der Zweitplatzierte Daniel Wildzeiss. In Walpersbach musste sich Melchart mit Rang zwei zufriedengeben. Den Sieg holte der Deutsche Matthias Kolter. Der 4.000 Meter lange Fun-Run der Herren war währenddessen fest in burgenländischer Hand: Peter Lasllo siegte vor Markus Hauser und Samuel Kerschbaum. Bei den Damen holte sich Nadia Brunner den ersten Platz vor Anna Feichtegger und Bettina Krenn.

Dem Nordic-Walking-Bewerb drückte der Lanzenkirchner Udo Schuh seinen Stempel auf. Er gewann vor Edi Horvath und Tamas Fülöpp. Bei den Damen siegte Ildiko Springer vor Maria Horvath-Rottensteiner und Anna Maria Wimmer.

Das Ziel der Lauftour-Saison 2023 ist erreicht. Die Sieger aller Klassen vom Knirps bis zum Senior werden am 18. November im Lanzenkirchner Cafe Adrienn geehrt.