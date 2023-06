Marie Glaser mit Bestzeit bei Prokop Memorial

Die Bad Fischauerin Marie Glaser verbesserte im Rahmen des Liese Prokop Memorials in St. Pölten ihre Bestmarke über 1.500 Meter deutlich. Die 17-Jährige finishte in 4:32,66 Minuten. Damit unterbot sie ihre bisherige Top-Leistung um sechs Sekunden. Weil Glaser für die Akademie Eisenstadt startet, gilt die Zeit auch als burgenländischer U20- und U23-Rekord. In der österreichweiten Jahresbestenliste setzte sich Glaser auf Platz fünf. Beim World Tour Meeting belegte sie Platz sieben und war hinter Hallen-Staatsmeisterin Sandra Schauer zweitbeste Österreicherin. Darüber hinaus sammelte Glaser mit ihrer Leistung auch die ersten 17 Ranking-Punkte ihrer Karriere.Foto: zVg