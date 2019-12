Platz 22 für Julia Mayer – und damit ist die Bad Fischau-Brunnerin beste Österreicherin bei der Crosslauf Europameisterschaft, für sie persönlich war es das zweitbeste Ergebnis bei einer Cross-EM. Knapp eine Minute fehlte auf die europäische Spitze, zwei Minuten auf die Siegerin. „Das zeigt mir, dass ich nicht mehr weit weg bin und gibt mir Motivation für die nächsten Aufgaben“, so Mayer.

Das Rennen begann gut, Mayer kam als erste aus der Box und war zu Beginn sogar kurz in Führung. Mayer: „Ein geiles Gefühl.“ In den hügeligen 8,3 Kilometer arbeitete sie sich von Platz 33 auf Platz 22 vor. „Gerne wäre ich in die Top 20 gelaufen, dafür hatte ich aber heute nicht die perfekten Beine“, meint Mayer.