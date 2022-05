Mayer trumpft bei Frauenlauf auf

Werbung

Beim internationalen Frauenlauf in Wien überquerte Julia Mayer als Fünfte die Ziellinie, war damit zweitbeste Europäerin und schnellste Österreicherin. Nachdem sie in der Vorbereitung eine Krankheit zurückwarf, liefen die letzten Rennen auf längeren Strecken und auf der Bahn schon zufriedenstellend.

Nach den fünf Kilometern in Wien meint Mayer: „Aus der Grundlage raus so zu laufen macht mich happy, andererseits denk ich mir halt: Was wäre ohne Krankheit? Nichts desto trotz war es bisher eine Saison mit Rekorden, Bestzeiten und Limits. Was will ich mehr?“

Am Tag vor dem Frauenlauf staubte Mayer übrigens noch ihren mittlerweile 17. Staatsmeistertitel ab. Über 10.000 Meter auf der Bahn lief die 29-Jährige ein einsames Rennen und drückte ihre persönliche Bestzeit, obwohl sie ihre Anfangsgeschwindigkeit nicht ganz halten konnte, um fünf Sekunden. Die Siegerzeit: 33:16, 76 Minuten.