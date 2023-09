Nachwuchs bei Meeting von HSV Marathon Wr. Neustadt auf der Laufbahn

Beim Nachwuchsmeeting von HSV Marathon Wiener Neustadt waren 60 Kinder aus vier verschiedenen Vereinen am Start. Neben dem Veranstalter stellten auch die Triheroes Oberwaltersdorf, HSV Moderner Fünfkampf und Running Tattendorf ein Aufgebot. Im Rahmen des Meetings ging es für den HSV-Nachwuchs auch um die vereinsinternen Meistertitel über 400, 800 und 1.600 Meter. Bei den Kleinsten (Jahrgang 2018 und jünger) siegte Samuel Eckelsberger. Er finishte die 400 Meter in 1:51 Minuten. Zweiter wurde Liam Lackner (1:52). Dritter Ivo Thaler (1:56).

Das schnellste Mädchen war Viktoria Simion mit einer Endzeit von 2:25. Dahinter liefen Lilly Birkmayer (Triheroes) und Lene Koiser zu den weiteren Podestplätzen. In der nächsthöheren Altersklasse (2016-2017) gewann Nik Zwach die Burschen-Konkurrenz und krönte sich in 1:36 Minuten zum Vereinsmeister. Benjamin Willvonseder wurde vor Running Tattendorf-Talent Christian Eder Zweiter. Bei den Mädchen führte Lotte Fülöpp (1:39) einen HSV Marathon-Dreifachsieg vor Lotta Moser und Anna Witetschka an.

Spannende Rennen über 800 Meter

Die Starter der Altersklasse 2014/15 liefen die 800 Meter. Bei den Burschen siegte Jakob Tatzber (3:13 Minuten). Im Zielsprint sicherte sich Philipp Schönleitner den zweiten Rang vor Samael Hirschmann von den Triheroes. Bei den Mädchen ging Platz eins in 3:20 Minuten an Heidi Gant (Triheroes). Mia Fülöpp musste sich knapp geschlagen geben. Als Trost gab es den HSV-Vereinsmeistertitel. Dritte wurde Cara Morgenbesser.

In der Kategorie 2012/13 dominierten die Triheroes. Gabriel Prah wurde in 3:09 Minuten Erster. Die weiteren Podestplätze gingen an Liam Pekarek und Fabio Birkmayer. Mavie Gant (Triheroes) knallte in 2:51 Minuten die Top-Zeit auf die Laufbahn. Jana Schwendenwein (HSV Marathon) wurde in 3:13 Minuten Zweite.

In der Klasse 2010/2011 spulte Trihero Finn Pekarek die 1.600 Meter in 5:19 Minuten ab, hatte damit 37 Sekunden Vorsprung auf den besten HSV-Läufer Moritz Altmann. David Sembacher belegte Platz drei. In der Klasse 2009 siegten Lorenz Csordas (5:39) und Emilia Schagl (Triheroes/6:49).