Startschuss zum Bad Erlacher Sparkasse-Lauf

Wiener Neustadt hat die Sparkasse Lauftour Mitte April eröffnet. Bad Erlach ist die zweite Station der Laufserie durch das südliche Niederösterreich. Die Veranstaltung im Kurort ist einer der Klassiker im Laufour-Kalender. Insgesamt ist es die 19. Auflage des Sparkasse-Lauf. Seit über eineinhalb Jahrzehnten wird mit der Veranstaltung auch Gutes getan. Der MS-Benefizwalk macht auf die neurologische Erkrankung multiple Sklerose aufmerksam. „Teile der Einnahmen kommen in den MS-Benefizfonds, der Betroffenen von multiple Sklreose zu Gute kommt“, erklärt Organisator Edi Horvath, der wieder mit mehreren hundert Startern bei den Nachwuchs- und Erwachsenen-Läufen, sowie den Nordic Walking-Bewerben rechnet.

Bis zu 600 Teilnehmer erwartet

Im Vorjahr waren in Bad Erlach rund 600 Aktive dabei. „Diese Zahl würden wir gerne wieder erreichen. Wir haben sogar mehr Voranmeldungen, als in den Vorjahren.“ Online ist die Anmeldung noch bis morgen, Freitag (24 Uhr) möglich. Nachnennungen werden vor Ort bis eine halbe Stunde vor dem Start des jeweiligen Bewerbs entgegengenommen. Nach dem Dauerregen der letzten Tagen ist für das Rennen perfektes Laufwetter angesagt. Der Start- und Zielbereich befindet sich vor der Bad Erlacher Sparkasse (Hauptstraße 7) und somit mitten im Ort. „Das ist ein großes Plus. Bei der Lage kommen pro Kind bis zu vier Erwachsene zuschauen. Wenn wir 300 Kinder am Start haben, kann sich jeder ausrechnen, was da los ist“, steigt nicht nur bei Horvath die Vorfreude und jedes teilnehmende Kind darf sich über ein Stofftier freuen.

Mehr Infos zur Veranstaltung und Anmeldung unter: https://www.lauftour.at/2023/erlach.html