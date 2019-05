Hunderttausende laufen und ein Auto ist auf der Jagd: Jedes Jahr gibt‘s das beim Wings for Life Run und jedes Jahr wird damit Geld für die Rückenmarksforschung lukriert.

Das Tempo des Verfolgerautos wurde im Vergleich zum Vorjahr angezogen, 2018 schaffte der Sieger rund 89 Kilometer, heuer waren es nur 64. Der Piestinger Wolfgang Wallner – er ist Stammgast beim Wings for Life Run – schaffte rund zehn Kilometer weniger als im Vorjahr, dennoch war es ein kleines Wunder, dass der 54-Jährige heuer überhaupt antreten konnte.

„Ich hoffe, ich kann laufen, ich bin noch nicht fit“, meinte Wallner im Vorfeld. Am Sonntag lief Wallner in Wien 53 Kilometer, landete an der zweiten Stelle, verpasste die Titelverteidigung nur hauchzart. „Und das trotz Muskelfasereinriss“, bringt Wallner Licht ins Verletzungsdunkel. Weltweit kam Wallner auf Platz 31 bei über 81.000 Läufern, die in die Wertung kamen. In seiner Altersklasse (M50) legte Wallner die meisten Kilometer zurück. HSV-Läuferin Annemarie Seper-Krenn wurde weltweit Zweite in der W65.

Gelbjacken liefen im Akademiepark

Erstmals beim Wings for Life Run dabei war auch der HSV Marathon Wiener Neustadt und zwar mit einem eigenen App Run im Akademiepark. Rund 20 Teilnehmer waren bei der Premiere dabei. Die Läufer liefen vor einem virtuellen Catcher Car davon.

Die längste Flucht legte Josef Messner zurück – 23,35 Kilometer. Wolfgang Grobner legte 22 Kilometer zurück. „Für nächstes Jahr haben wir uns vorgenommen, unseren App Run frühzeitiger anzumelden und dadurch noch mehr Teilnehmer zu gewinnen“, will HSV-Pressesprecher Gerold Petritsch den Wings for Life Run in Wiener Neustadt im nächsten Jahr größer aufziehen.