Weltrekordler hautnah

Die Laufelite und ausgewählte „Hobby-Läufer“ trafen sich im Wiener Prater, um die Kipchoge Pace Challenge in Angriff zu nehmen. Dabei galt es 352m mit der Pace zu laufen, die Eliud Kipchoge bei seinem Rekord über die Marathon-Distanz gelaufen ist, also in genau einer Minute.

Unter den 159 hochmotivierten Läufern, die per Los unter allen Bewerbern ausgewählt wurden, waren auch Kurt Fabian und Bernhard Reiß vom HSV Marathon Wiener Neustadt. Kurt Fabian bewältigte diese Sprint-Distanz in 1,01,5, Bernhard Reiß brauchte gar nur 55 Sekunden für diese Strecke. „Die Challenge 1:59 für Eliud Kipchoge war für alle Teilnehmer ein besonders tolles Lauferlebnis, da man Eliud hautnah erleben durfte und sich mit vielen Elite-Läufern messen konnte“, sagten die Verantwortlichen des HSV.

Am Samstag siegte Victoria Zöchling beim Steinbrunner Ortslauf in der AK W20 beim 5km-Lauf in 23:51,6 und belegte gesamt den guten 4. Rang. Ebenfalls am Samstag belegte Helmut Kraus beim Lauf auf der Trabrennbahn in Baden in 19:18,5 den 2. Platz. Am Sonntag starteten viele HSV-Läufer in Tattendorf beim „windparkrun“ und feierten tolle Erfolge:

Helmut Gass bewies einmal mehr seine tolle Form, siegte in der AK M40 vor seinen Vereinskollegen Siegfried Dissauer und Bernhard Reiß und belegte in der Gesamtwertung den starken 3. Platz in einer Zeit von 16,56,8. Samuel Eckelsberger siegte bei den Knirpsen I, den dritten Platz belegte Maximilian Simion; seine Zwillingsschwester Viktoria lief bei den Mädels auf den 2. Platz.

Bei der Schlusssprint-Challenge, bei der die Sieger mit der schnellsten Zeit über die letzten 100m gekürt werden, gewann Zöchling in 15,9 Sekunden.