Zwei Titel erliefen Elias Eckelsberger in der Y1-Klasse über 400 und 800 Meter, so wie Livio Schlögl in der Y2-Klasse über 800 Meter und 1.500 Meter. Die weiteren Siege gingen an: Anna Willinger (400 Meter, Y2 weiblich), Fabio Baumgartner (400 Meter, Y2 männlich), Pia Baumgartner (400 Meter, Y3), Hanna Aichinger (800 Meter, Y2 weiblich), Felix Schabauer (800 Meter, Y3 männlich) und Laura Marady (800 Meter, Y3 weiblich).