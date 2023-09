Wiener Neustadts „Lauf-Opa“ Alfred Schenner (86) weiter auf Rekordjagd

Die burgenländische Hauptstadt Eisenstadt war Austragungsort der österreichischen Masters-Meisterschaften. Am Start war auch Alfred Schenner (HSV Marathon Wiener Neustadt). Mit 86 Jahren startete der Wiener Neustädter in der Altersklasse M85. Der „Lauf-Opa“ lief 800, 1.500 und 5.000 Meter. Schnenner finishte alle drei Läufe und holte somit nicht nur dreimal Gold, sondern auch drei österreichische Rekorde. Die 800 Meter lief Schenner in 4:38 Minuten. Die 1.500 Meter finishte er in 8:41 Minuten. Über 5.000 Meter spulte er den Kilometer im Schnitt von 6:10,6 Minuten ab. Schenner überquerte nach 30:53 Minuten die Ziellinie.

„Alfred Schenner ist ein großes Vorbild und Motivator für jüngere Menschen, weil er stetig zeigt, was mit gezieltem Training und dem Willen möglich ist auch im Alter zu leisten“, gratuliert Obmann-Stellvertreterin Romand Eckelsberger dem HSV Marathon-Routinier.

Schenner war nicht der einzige HSV-Läufer, der bei der Masters-Meisterschaft vom Podium lachte. Helmut Gass gewann in der Klasse M45 über 1.500 Meter (4:38 Minuten) und 5.000 Meter (17:11 Minuten). Andreas Stefan Pichlbauer (Altersklasse M35) schrammte über 800 Meter (2:35) und 1.500 Meter (5:44 Minuten) als Vierter knapp am Podest vorbei.