Wiener Neustädter Paar lief Marathons in 36 europäischen Ländern

Helga Marwan-Schlosser und Martin Geicsnek vom HSV Marathon Wiener Neustadt waren letzte Woche für ihre Leidenschaft das Laufen und im Sinne der guten Sache – dem Kampf gegen MS – in Island beim Marathon am Start. Ihre Leidenschaft, das Marathon-Laufen, führte Marwan-Schlosser und Geicsnek nun bereits in das 36. europäische Land, das mit einem Marathon erkundet wurde. „Die landschaftliche Schönheit ist atemberaubend und einzigartig“, sind sich die beiden einig.

Der gemeinsame Ziel-Einlauf war der krönende Abschluss einer Marathon-Reise, bei der sich MS-Betroffene aus der ganzen Welt getroffen haben, um sich gemeinsam dem Kampf gegen diese Krankheit mit den 1.000 Gesichtern zu stellen.