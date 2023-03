Wiener Neustädter schreiben Geschichte: Marathons in 30 Ländern

Werbung

Mit ihrem 86. Marathon schreibt Helga Marwan-Schlosser Geschichte. Mit ihrem Lebensgefährten Martin Geicsnek finishte sie die 42,195 Kilometer auf Malta. Das ist für Wiener Neustadts Laufpärchen prinzipiell nichts Besonderes. Doch für Marwan-Schlosser war Malta das 30. Land, in dem sie einen Marathon lief. Geicsnek absolvierte bereits 137 (Ultra-)Marathons in 33 Nationen. Somit können die beiden Aushängeschilder des HSV Marathon um Aufnahme in den „Country Marathon Club“ ansuchen.

Um in diesen Club aufgenommen zu werden, müssen eben Marathons in 30 Ländern absolvieren werden. Marwan-Schlosser wird die erste österreichische Frau in diesem Kreis sein. Vor Geicsnek haben es nur fünf österreichische Männer in diesen Club geschafft.