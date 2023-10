Wiener Neustädter Schüler bezwingen die Streif

Wiener Neustadts Schüler waren bei der World Extreme Run Challenge in Kitzbühel erfolgreich. BORG-Schülerin Lena Postl erzielte beim Lauf, der die Streif hinauf und wieder hinunter führte, die zweitschnellste Damen-Zeit, ließ dabei auch Profiläuferinnen hinter sich. Postl gewann die Schülerinnen-Wertung klar. Schulkollegin Lara Hockl finishte die neun Kilometer und 1.800 Höhenmeter auf Platz drei der Schülerinnen-Wertung.

Lena Postl nahm gleich zwei Gams-Trophäen aus Kitzbühel heim. Foto: privat

Bei den Burschen sicherte sich Erik Leitner (BHAK Führung und Sicherheit) den Sieg in der Schülerwertung. Samuel Kerschbaum, der zu Beginn der Woche auch beim BORG-BGZ-Lauf triumphiert hatte, wurde in Tirol Dritter. Björn Unger von der BHAK rundete das Wiener Neustädter Ergebnis als Dritter ab. Die BHAK sicherte sich auch den Sieg in der Schüler-Teamwertung. Für das BORG gab es in den Teamwertungen einen zweiten und einen dritten Platz.