Lauftour-Auftakt in Bad Erlach

Am Samstag fällt der Startschuss zur heurigen Sparkasse Lauftour. Die erste Station ist in diesem Jahr Bad Erlach. Der Sparkasse-Lauf sowie der MS-Benefizwalk stehen ganz im Zeichen der guten Sache. Zum 15. Mal wird im Rahmen der Veranstaltung für den MS-Benefizfonds gesammelt. Der Erlös kommt Menschen zugute, die an der neurologischen Erkrankung Multiple Sklerose (MS) erkrankt sind. Los geht es mit den Kinderläufen ab 10 Uhr. Um 11.10 Uhr erfolgt der Startschuss für den Hauptlauf (7.680 Meter), Fun Run (3.840 Meter) sowie Vierer-Staffellauf. Gleich im Anschluss starten die Nordic Walker. Start und Ziel befinden sich bei der Bad Erlacher Sparkasse.

Ein Lauf ohne Einschränkung

Organisator Edi Horvath freut sich: „Der Lauf kann heuer ohne Einschränkungen stattfinden.“ Einzig bei der Startnummernausgabe auf der Gemeinde ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vor allem von der jungen Bevölkerung bekam Horvath zuletzt positive Resonanz: „Ich durfte sogar an die Schulen gehen und dort eine Art Vortrag halten, warum wir Benefiz machen und warum es so wichtig ist, dass sich Kinder bewegen.“ Neben dem Lauf gibt es auch ein vielfältiges Rahmenprogramm – Musik von Mini&Claus, Grillerei von „Ringo for Homeless“, Aichinger‘s Luftballon Tiere und Cosplay Entertainment. Die Online-Anmeldung zum Lauf ist noch bis Freitag unter hinghtech-timing.com möglich. Informationen gibt es unter lc-taussendfuessler.at und lauftour.at.

Nach dem Start in Bad Erlach geht die verkürzte Lauftour-Serie bereits in die Sommerpause.

Weitere Stationen sind Trattenbach (27. August), Kobersdorf (17. September), Schwarzau (24. September) und Lanzenkirchen (16. Oktober). Eine eigene Siegerehrung wird es heuer aufgrund möglicher Corona-Einschränkungen im Herbst nicht geben. Die Besten der einzelnen Kategorien werden am 16. Oktober im Anschluss an den Lanzenkirchner Ortslauf im Gemeindesaal geehrt. 2023 will die Lauftour wieder größer werden. Die Rückkehr von Aspang ist bereits fix.

„Sie machen zwei Läufe, einen im Rahmen der BucklTour und einen Straßenlauf bei der Lauftour. Dort gibt es jetzt ein junges Organisationsteam rund um Karina Allabauer. Sie ist ja quasi ein Kind der Lauftour“, so Horvath über die ehemalige Laufsport Mangold-Mitarbeiterin. Neben Aspang könnten weitere Läufe Platz in der Tour finden. Gespräche soll es etwa mit dem Zillingdorfer Silvesterlauf geben und auch der Wiener Neustädter Sparkasse-Lauf in der Schmuckerau könnte ab kommendem Jahr Teil der Tour sein.