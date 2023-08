Bad Fischau-Brunnerin Julia Mayer bereit für WM-Marathon

Waren es 2022 bei der EM in München noch die 10.000 Meter, so hat die Bad Fischau-Brunnerin Julia Mayer in diesem Jahr endgültig den Umstieg auf die Marathon-Distanz vollzogen. Und stellte dabei gleich einen österreichischen Rekord auf (2:30:42 Stunden).

Ab Mai galt die volle Konzentration dem Rennen bei der WM, das auf einem Rundkurs im Stadtzentrum von Budapest mit Start und Ziel auf dem Heldenplatz absolviert wird.

Extrem frühe Startzeit

Ein mehrwöchiges Höhentrainingscamp in Italien sollte der 30-Jährigen das notwendige Leistungsvermögen gegeben haben, um auch in Ungarn einen sehr guten Marathon abliefern zu können. Spannend wird auch zu sehen sein, wie sich die Läuferinnen auf die sehr frühe und ungewohnte Startzeit von 7 Uhr morgens einstellen werden können.

„Beim Wien-Marathon habe ich schon sehr viel gelernt, das hilft mir sehr für die WM", reflektiert Mayer und nimmt sich für ihren zweiten Marathon viel vor: „Ich bin für Budapest auf alles vorbereitet, dort geht es um alles oder nix, ich will das abrufen was ich kann und mit den schnellsten Europäerinnen mitlaufen.“