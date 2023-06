Brunner Marathon-Rekordlerin Julia Mayer für WM qualifiziert

Nun ist es fix, ÖLV-Marathon-Rekordhalterin Julia Mayer (DSG Wien) wird Österreich bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest (HUN) am Samstag, den 26.August im Marathon vertreten. Im kürzlich abgeschlossenen Qualifikationsranking belegt die Niederösterreicherin Rang 65.

100 Startplätze stehen im Marathonlauf bei der WM zur Verfügung, 53 Läuferinnen hatten sich über das direkte Limit von 2:28:00 Std qualifiziert. Die von World Athletics angestrebte Quote von ca. 50% Qualifizierten über die erschwerten Limits wurde in diesem Fall also ganz gut getroffen. Danach wurde über das World Ranking aufgefüllt, wo die beiden punktebesten Ergebnisse jeder Läuferin eingerechnet wurden.

„Ich freue mich irrsinnig“

Für Julia Mayer kamen die 2:30:42 Stunden ihres Rekordlaufes beim Vienna City Marathon 2023 und ihre Halbmarathonleistung von 1:11:13 Stunden in Malaga (ESP) 2022 in die Wertung. Wie sich im Nachhinein zeigt, waren für die 30-Jährige die Bonuspunkte für den Staatsmeistertitel im Wien gar nicht entscheidend für die WM-Qualifikation, die gelaufenen Zeiten hätten auch ohne Bonuspunkte für Platz 74 von 100 gereicht. Die Bad Fischauerin ist damit auch die erste Österreicherin, die jemals bei einem WM-Marathon einen Startplatz bekommen hat.

Julia Mayer: „Ich freue mich irrsinnig auf meine erste Weltmeisterschaft. Letztes Jahr wäre ich ja schon bei der Halbmarathon-WM in China dabei gewesen, die wurde dann aber ja leider abgesagt. Jetzt bin ich sehr stolz darauf, dass es im Marathon geklappt hat und ich qualifiziert bin. Es ist erst mein zweiter richtig vorbereiteter Marathon, und das schon bei einer WM, das ist natürlich sehr cool. Es wird die größte Bühne, auf der ich bisher gelaufen bin, ich bin voll motiviert.“