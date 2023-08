Dreimal Gold für HSV Marathon-Läufer Helmut Gass

Auf ein sehr erfolgreiches Wochenende darf der HSV Marathon Wiener Neustadt zurückblicken. Die beiden Leichtathleten Helmut Gass und Andreas Stefan Pichlbauer holten bei den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften auf der Bahn nicht weniger als dreimal Gold. Dazu gab es einmal die Bronzemedaille.

Bei sommerlichen 30 Grad im Schatten fanden am Samstag und Sonntag die Landesmeisterschaften auf der Bahn im LAZ Wien statt. Dabei sicherte sich Gass gleich drei Niederösterreichische Landesmeistertitel in seiner Altersklasse. In den Bewerben über 800 m, 1.500 m und 5.000 m war er von der Konkurrenz nicht zu stoppen und lief jeweils auf Platz eins. Pichlbauer lief in der Altersklasse 35 über 800m auf Platz drei und gewann Bronze.