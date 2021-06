Bei der Österreichischen U18-Meisterschaft in Salzburg/Rif stand Marie Glaser zweimal am obersten Treppchen. Die Zehnergassen-Schülerin setzte sich am ersten Wettkampftag über die 3.000 Meter – die längste Laufstrecke bei diesen Titelkämpfen – durch. Ihre Siegerzeit: 10:26,41 Minuten. Éntscheidend war die Schlussrunde, mit der sich Glaser ein zehn Sekunden-Polster herauslief.

Am zweiten Tag holte sich Glaser auch die Goldmedaille über die halbe Distanz. Das 1.500 Meter-Rennen war von einem sehr langsamen Start gekennzeichnet. In der dritten und vierten Runde zog Glaser das Tempo dann schlagartig an und war für ihre Konkurrentinnen daraufhin uneinholbar.

„Die 1.500 waren sicher stärker besetzt als die 3.000“, allerdings liege ihr diese Distanz aktuell auch besser. „Eigentlich wollte ich erst 300 Meter vor dem Ziel attackieren, aber da ein ziemliches Gedränge war und mir das Kraft gekostet hat, bin ich schon nach knapp einem Kilometer nach vorne gegangen und habe beschleunigt.“