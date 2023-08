Julia Mayer spricht nach WM-Debüt offen über Regelbeschwerden

Das WM-Debüt der Bad Fischau-Brunnerin Julia Mayer verlief nicht ganz nach Wunsch. Beim Marathon in Ungarns Hauptstadt Budapest finishte die 30-Jährige auf Platz 50, eigentlich wollte sie mit den besten Europäerinnen mithalten und peilte ein Endergebnis in den Top-40 an.

„Es war ein wahnsinnig schwieriges Rennen am Ende raus, aber ich bin happy es gefinisht zu haben. Zu Beginn ist es echt gut gelaufen, ich konnte mich gut in der Gruppe verstecken und das Tempo lange halten“, hielt Mayer die ersten zehn Kilometer in 36:01 Minuten ab. Zwischenzeitlich lag Österreichs Rekordhalterin auch voll auf Kurs ihrer Zielsetzung.

In der Schlussphase machten Mayer neben der großen Hitze – bereits zur Startzeit um 7 Uhr in der Früh hatte es 23 Grad, im Rennverlauf stieg das Thermometer bis auf 30 Grad – auch körperliche Beschwerden Schwierigkeiten. Mayer konnte das Tempo nicht halten, überquerte die Ziellinie nach 2:41:54 Stunden. Bei ihrem Rekordlauf in Wien war sie über elf Minuten schneller gewesen. „Auf den letzten zehn Kilometern musste ich drei Mal stehen bleiben, weil ich wegen meiner Periode Unterleibskrämpfe hatte, dadurch habe ich leider auch noch ein paar Plätze verloren, die ich gerne weiter vorne gewesen wäre. Aber eine super Erfahrung, auch wenn es mit der Hitze wirklich nicht einfach war.“

runaustria.at sagte Mayer im WM-Rückblick: „Natürlich ist das Selbstvertrauen nicht sehr hoch, wenn man weiß, der Wettkampf kommt zu einem Zeitpunkt, wo die ideale Leistungsfähigkeit nicht da ist. Die Wassereinlagerungen sorgen für minimal mehr Gewicht, zudem ist das Körpergefühl einfach schlechter. Aber ich hab trotzdem schon ganz ordentliche Wettkampferfahrungen gemacht und habe gehofft, dass ich gut durchkomme. Hundertprozentig puschen kann ich zu diesem Zeitpunkt aber nie.“