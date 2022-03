Karmella Michlfeit: Europameisterin mit dem Speer

Zwei Jahre Pandemie, für Masters-Sportler waren internationale Großevents lange Zeit fast unvorstellbar. „Alle Sportler mussten irgendwie über diese Zeit kommen, um nicht zu viel an Kraft, Technik und Spritzigkeit zu verlieren“, schildert Karmella Michlfeit. Die Ebenfurtherin gehört in ihrer Klasse zu den besten Europäerinnen auf der halben und der ganzen Stadionrunde, so wie beim Speerwurf.

„Die Bundeshymne bei der Siegerehrung – ein ganz besonders emotionales Ereignis.“

Karmella Michlfeit nach ihrer Goldmedaille im Speerwurf

„Bis zuletzt war nicht klar, ob diese Masters-Hallen-Europameisterschaft in Braga stattfinden kann“, musste Michlfeit erneut zittern, ob sie den Kampf um die Medaillen aufnehmen kann: „Sie fand statt und das ohne Probleme“, noch mehr: Für Michlfeit verliefen die Titelkämpfe höchst erfolgreich. Zunächst schaffte sie es mit einem gleichenmäßigen Lauf auf Rang drei über 400 Meter – Bronze. Zwei Tage später ging Michlfeit beim Vorlauf über 200 Meter an den Start und musste dabei auf der unbeliebten Bahn eins laufen. „Die ist nicht so beliebt, weil es in den Kurven sehr eng wird.“

Trotzdem entschied sie den zweiten Vorlauf für sich. Im Finale der besten Sechs steigerte sich die Österreicherin im Vergleich zum Vorlauf nochmals deutlich. Am Ende reichte es wieder für Platz drei. Mit zwei Medaillen im Gepäck war das Selbstvertrauen für den abschließenden Speerwurf entsprechend groß. Michlfeit ließ die gesamte Konkurrenz hinter sich und krönte ihre erfolgreiche EM mit Gold. „Die österreichische Bundeshymne bei der Siegerehrung – ein ganz besonders emotionales Ereignis“, genoss die frischgebackene Europameisterin den Lohn für ihr Durchhaltevermögen.