Medaillen für Lauf-Talente aus Bad Fischau-Brunn

Bei der Staatsmeisterschaft und der Ö-Jugendmeisterschaft auf der Linzer Gugl stand Marie Glaser zweimal am Stockerl. Zunächst in der Altersklasse U20 über 3.000 Meter. Es war ein turbulentes Rennen, in dem Glaser 300 Meter vor dem Ziel zu Sturz kam und damit auf Platz vier zurückfiel. Mit einem Schlusssprint machte die Akademie Eisenstadt-Athletin noch zwei Plätze gut. Auf Siegerin Angelina Kürten fehlten am Ende 1,10 Sekunden. Die Silbermedaillengewinnerin zeigte sich trotzdem glücklich mit ihrem Rennen: „Die ersten 2.500 Meter waren sehr locker, trotz des Sturzes waren die letzten 300 Meter dann sehr schnell, was ich positiv mitnehme.“

Nach Disqualifikation zurück am Podest

Pech hatte die 17-Jährige bei der Staatsmeisterschaft über 3.000 Meter. Nach einem Körperkontakt mit einer Kontrahentin wurde Glaser disqualifiziert. Dafür schlug sie überraschend über 1.500 Meter zu. Sie lief ein starkes Rennen und sprintete auf den letzten 200 Metern unerwartet auf den dritten Platz (4:40,78 Minuten).

Emil Bezecny lief zu Silber. Foto: ÖLV/Alfred Nevsimal

Ihr Vereinskollege Emil Bezecny landete bei den Herren über 3.000 Meter auf Platz sechs. In der U20 holte der Neudörfler die Silbermedaille. Nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen im Winter, und wenig Schnelligkeit, ist der Neudörfler mit seinem Ergebnis zufrieden. In einem schnell gelaufenen Rennen musste sich Bezecny in 8:34,10 Minuten nur Timo Hinterndorfer geschlagen geben.