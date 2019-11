Die Leichtathletik-Para-WM endet für Alexander Pototschnig ohne Erfolgserlebnis. Der Sprinter scheiterte über die 400 Meter ebenso im Vorlauf, wie über die 100 Meter. „Beim 400er hätte ich schon damit gerechnet, im Finale zu sein“, gibt der Piestinger preis, der 2017 bei der WM in London noch Sechster war und damals auch über 200 Meter (nicht mehr im Programm) im Finale war. Allerdings blieb Pototschnig mit 54,74 Sekunden im Vorlauf auch circa drei Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit.

Dass Pototschnig bei den Titelkämpfen in Dubai nicht in Topform sein wird, war schon nach der Vorbereitung zu befürchten. Denn kurz vor dem letzten Trainingslager auf Zypern machte sich beim 21-Jährigen wieder der Beinbeuger bemerkbar: „Ich hatte da letztes Jahr kurz vor der EM den Muskelfasereinriss. Ich hatte schon Angst, wieder nicht laufen zu können“, gibt Pototschnig Einblick in seinen Leidensweg vor der Weltmeisterschaft.

Aufgrund der Verletzung stand bis zuletzt auch der Start über 100 Meter in Schwebe. Mit 11,99 Sekunden wurde es im Vorlauf der letzte Platz. „Ich will nicht zu viel riskieren und mir den Muskel wieder gröber verletzen“, meinte Pototschnig im Vorfeld, für den es das wichtigste war, überhaupt laufen zu können: „Danke an die Physios und Masseur Jan Siart sowie an das Sportzentrum NÖ für die schnelle und tatkräftige Unterstützung und die kurzfristigen Termine.“