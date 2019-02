Zwei Tage, zwei Starts – die Bad Fischauerin Julia Mayer hat bei den Staatsmeisterschaften am vergangenen Wochenende viel vor. Am Samstag ging es über 3.000 Meter – und am Ende durfte Mayer über Silber jubeln. Vor allem, weil Mayer ihre persönliche Bestzeit unterbot.

Einen Tag später schickte sich Mayer an, ihrem neu gewonnen Edelmetall Gesellschaft zu verschaffen. Allerdings musste sie sich über 1.500 Meter mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. „Mit meinem Vize-Staatsmeistertitel über 3.000 Meter bin ich super zufrieden“, strahlte die Bad Fischauerin. „Allerdings hätte ich mir über 1.500 mehr erhofft, ein vierter Platz ist immer blöd“, ärgert sich Mayer dann doch ein wenig über die verpasste Chance auf einen Medaillen-Doppelpack.

„Vor allem, wenn es so knapp ist, wie heute…“, ergänzt Mayer. Und wie fällt die Analyse aus? „Eigentlich hatte ich ein richtig gutes Gefühl, ich war taktisch unterwegs, aber der letzte Biss hat leider noch gefehlt. Mein Trainer und ich sind sehr zuversichtlich, was meine Form angeht. Ich freu mich jetzt schon sehr auf die Freiluft-Saison.“