Werbung

Nach einer Bronzemedaille in der Disziplin Senioren 9-Ball holte sich Michael Stark (BC La Palma Wiener Neustadt) am letzten Spieltag Gold in der Disziplin Senioren 8-Ball.

Ebenfalls Bronze holte sich die Wiener Neustädterin Nadine Bliemel (Billardfreunde Baden) in der Disziplin Damen 10-Ball.

Beitrag von Leserreporter Günter Hajek.