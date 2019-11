Die diesjährige Damen-ÖM im Poolbillard fand vom 30.10. - 03.11.2019 in Kössen/Tirol statt.

Für den BC La Palma Wiener Neustadt war Barbara Bitriol am Start. In der Disziplin 10-Ball schaffte sie, nach drei 5:3-Siegen, den Einzug ins Finale. Dort musste sie sich leider Silvia Imre (Steiermark) 5:3 geschlagen geben und holte sich somit die Silber-Medaille.

Die Bronze-Medaille sicherte sich die Wiener Neustädterin Nadine Bliemel (Billardfreunde Baden) bei ihrer ersten Teilnahme an einer Poolbillard-ÖM in der Disziplin 9-Ball. Nach einem 6:2 und 6:3 Sieg zog sie ins Halbfinale ein, wo sie 3:6 gegen Eva Hauer (Wien) verlor.

Der BC La Palma gratuliert den beiden Medaillen-Gewinnerinnen