Breitenau-Athlet rockt Hawaii-Ironman

Die Ironman World Championship 2022 auf Hawaii wird Marius Bock ewig in Erinnerung behalten. Der Sportler aus dem Bezirk legte insgesamt weit mehr als 200 Kilometer zurück und hatte das Privileg, von der legendären „Voice of Ironman“ als einer der letzten Sportler beim Überschreiten der Ziellinie gefeiert zu werden.

Bocks Ziel war klar definiert: eine gute Leistung zu erbringen, mit der er nachher zufrieden sein konnte. Bestzeiten visierte der Sport- und Geschichtelehrer an der HLA Baden nicht an. Zum Auftakt warf sich der Breitenau-Läufer in den Pazifischen Ozean. Anschließend folgten 180 Kilometer auf dem Rad durch die hawaiianische Lavagegend. „Diesen Abschnitt bin ich eher vorsichtig sowie unter Berücksichtigung meiner Reserven angegangen. Und diese Überlegung ging voll auf, denn der abschließende Marathon war einfach perfekt“, berichtet Bock.

„Marius, you are an Ironman“

Somit hatte der Ironman-Finisher bei brütend heißer Hitze noch 42 Kilometer zu Fuß vor sich. Er nahm sich vor, in gleichmäßigem Tempo zu laufen und sich seine Kräfte einzuteilen. Insbesondere die letzten Kilometer genoss der Lehrer in vollen Zügen, ehe der emotionale Höhepunkt folgte, als er von Ansagerlegende Mike Reilly, der mehr als 1.000 Events kommentiert hat und Ende 2022 den Ruhestand antreten wird, nach 10:32 Stunden mit den Worten „Marius, you are an Ironman“, im Ziel begrüßt wurde.

„Aloha & Mahalo (tschüss und danke), es war mir eine Ehre!“

Bedanken möchte sich Marius Bock vor allem bei Lisa Hütthaler, die ihn auf dieses Großevent entsprechend vorbereitet hat und „Supporterin“ Hannah Puckl. Da der Sportler beruflich an der HLA Baden tätig ist, war es auch keine Selbstverständlichkeit, dass diese ihm die Freigabe für Hawaii erteilte. „Die Insel hat mich mit ihrer abwechslungsreichen Natur verzaubert. Die Strände, der Lifestyle und die Freundlichkeit waren beeindruckend. „Aloha & Mahalo (tschüss und danke), es war mir eine Ehre!“