Schock: Genossenschaft hebt Mieten in Wiener Neustadt dramatisch an

Im Genossenschafts-Bau in der Wiener Straße 51 (ehemals Autohaus VW Maurer) hängt der Haussegen schief. Denn die 43 Parteien haben in den letzten Monaten mehrmals Post von ihrer Gemeinnützigen Genossenschaft – der WNG mit Sitz in Wiener Neudorf – bekommen. Darin werden teils drastische Mieterhöhungen angekündigt.

Dramatisch ist das Beispiel eines zweifachen Familienvaters und seiner 110m² großen Wohnung. Als er Ende 2020 in den Neubau einzog, betrug die Miete noch 1.199 Euro. Mit 1. Juli werden über 700 Euro (!) pro Monat mehr fällig.

Dabei hatte sich die Erhöhung langsam angebahnt. Am 1. Jänner erhielt er die Nachricht, dass die Miete auf 1.316 Euro steigen werde, „das wäre ja noch moderat und verständlich gewesen“, sagt er im Gespräch mit der NÖN. Am 7. Februar dann der Schock: In einem Schreiben wurde ihm mitgeteilt, dass die Wohnung in Zukunft 1.925,97 monatlich Euro kostet. „Das ist doch Wahnsinn und hat mit gemeinnützig nichts mehr zu tun“, ärgert er sich, „ich verdiene zwar nicht schlecht, aber das kann und will ich mir nicht auf Dauer leisten.“

Einige Mieter bereits ausgezogen

Auf die Genossenschaft prasselten daraufhin nicht nur seine, sondern auch zahlreiche andere Beschwerden von Mietern der Wiener Straße 51 ein. Die Reaktion: Im März kam die Nachricht der Genossenschaft, dass die Miete „gesenkt“ werde, im Falle der 110m² großen Wohnung wären aber immer noch 1.747 Euro fällig. Der Haken wurde aber gleich mitgeschickt: Ab Juli würde dann doch die ursprüngliche Erhöhung von über 700 Euro gelten. Die Folge: Mittlerweile sind einige Mieter ausgezogen, wie auch am Eingang des Wohnbaus ersichtlich ist. Dort werden Nachmieter gesucht, wenngleich das bei den Preisen schwierig sein dürfte: 835 Euro für eine 53m² Wohnung mit Terrasse, 1.183 Euro für eine 73 m² große Wohnung mit Balkon.

Darlehenszinsen werden an Mieter weitergegeben

Die NÖN fragte bei der Genossenschaft nach. Zum einen seien die gestiegenen Baupreise schuld. Ein weiteres Problem dürfte der steigende Zinssatz beim Darlehen der Bank zur Finanzierung des Wohnbaus sein. Der NÖN wird erklärt: „Bei Mietwohnungen wird nach Fertigstellung eines Objektes ein langfristiges Darlehen aufgenommen, um die Errichtungskosten abdecken zu können. Dieses Darlehen wird mit den monatlichen Vorschreibungen von den Mietern inkl. Zinsen zurückgezahlt. Wenn sich nun die Zinsen erhöhen, wie in unserem Fall, müssen diese von den Mietern beglichen werden. Hier wird teilweise der Begriff 'Gemeinnützigkeit' mit 'karitativ' vermischt, denn gemeinnützige Bauvereinigungen müssen gemäß den gesetzlichen Vorgaben kostendeckend arbeiten und dürfen z.B. keine Zins-Zahlungen für Dritte leisten“, gibt Geschäftsführer Wolfgang Tomek Auskunft.



Er führt weiter aus, dass Gespräche mit Banken um etwaige Umschulden etc. vorzunehmen, um die Zinssteigerungen abzufangen, geführt werden. „Dies ist je nach Bank und Art des Darlehensvertrages möglich, jedoch leider nicht immer. Das heißt, bei einigen Objekten besteht keine Möglichkeit, signifikante Zins-Steigerungen und somit eine Steigerung der monatlichen Vorschreibung zu verhindern.“ Doch gibt es Hilfe für die betroffenen Mieter? Man könne eine Stundung anbieten, wobei dieser Betrag zurückgezahlt werden müsse. Weitere finanzielle Hilfe gäbe es nur in Form von Wohnbeihilfe oder Heizkostenzuschuss vom Land NÖ, aber nicht von der Genossenschaft. „Weitere Hilfe kann bei einer Gemeinde in Form einer Sozialleistung angefragt werden“, heißt es.