Deutsche Fabelzeit auf der Hindernisbahn, Österreich am Podest vorbei

Die besten Militärischen Fünfkämpfer der Welt ermitteln von Mittwoch bis Freitag den Sieger beim internationalen Maria Theresien-Turnier in der Wiener Neustädter Militärakademie. Der erste Wettkampftag wurde nach dem Schießen am Vormittag mit dem spektakulären Bewerb auf der Hindernisbahn beendet. 20 höchst anspruchsvolle Hindernisse stellten sich den Athleten auf 500 Metern in den Weg. Den Sieg sicherte sich der Deutsche Pascal Remmele in einer Sensationszeit von 2:18,0 Minuten. Die Schallmauer von 2:20 war auf der Hindernisbahn in Wiener Neustadt zuletzt 2019 geknackt worden.

Weber als Fünfter bester Österreicher

Hinter Remmele klassierten sich die beiden Athleten aus Bahrain Sultan Alanezi und Abdulrahman Ashreen. Die Österreicher verpassten zwar das Podium, klassierten sich aber im Spitzenfeld. Als Bester wurde der Neufelder Markus Weber in 2:28,0 Fünfter. Veit Baumgartner wurde in einer persönlichen Bestzeit von 2:29,4 Sechster. Dominik Poberschnigg, der letztes Jahr in Wiener Neustadt Gesamtdritter wurde, finishte in 2:30,8. Markus Pernjak (2:31,3) und der Ternitzer Lokalmatador Mario Seyser (2:31,4) schafften es in der Disziplinen-Wertung ebenfalls unter die Top Ten.

Am morgigen Donnerstag geht im Akademiepark um 9 Uhr mit dem Hindernisschwimmen weiter. In dieser Disziplin gehören die rot-weiß-roten Fünfkämpfer zu den absoluten Favoriten. Es folgt das Werfen um 14 Uhr. Die Entscheidung um die Medaillen fällt im abschließenden 8.000 Meter Geländelauf durch das Areal des Akademieparks. Start ist am Freitag, um 9 Uhr.

Ergebnisse

1. Pascal Remmele (Deutschland) 2:18,0 Minuten

2, Sultan Alanezi (Bahrain) 2:23,6

3. Abdulrahman Ashreen (Bahrain) 2:25,5

4. Jonas Lemvig (Dänemark) 2:28,0

5. Markus Weber (Österreich) 2:28,4

6. Veit Baumgartner (Österreich) 2:29,4

7. Louis Gaj (Deutschland) 2:30,8

7. Dominik Poberschnigg (Österreich) 2:30,8

9. Markus Pernjak (Österreich) 2:31,3

10. Mario Seyer (Österreich) 2:31,4