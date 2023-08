Heimsieg! Österreicher gewinnen in Wr. Neustadt die Teamwertung

Nach vier Bewerben führte er überlegen. Der abschließende 8.000 Meter Geländelauf wurde, wie erwartet, zum Showlauf für den deutschen Newcomer Pascal Remmele, der sich bei seinem Debüt in Wiener Neustadt gleich die Krone der Fünfkämpfer aufsetzte. Mit 5.435 Punkte stellte Remmele auch eine Jahresweltbestleistung auf und bringt sich für die anstehende WM in Halmstad (Schweden) in die Rolle des Mitfavoriten.

Dahinter wurde es ein packender Schlagabtausch. Die beiden Österreicher Mario Seyser und Veit Baumgartner konnten sich, wie befürchtet, nicht auf den Podesträngen halten. Der Norweger Kristoffer Skonnord deklassierte mit einer Fabelzeit von 25:46 Minuten die Konkurrenz im Cross Country. Mit der schnellsten Laufzeit schob sich der Skandinavier auf den zweiten Platz des Gesamtklassements. Dritter wurde der Däne Nikolay Nörrelykke, der nach seinem zweiten Rang im Vorjahr erneut das Podest erklimmt.

Nur wenige Meter hinter ihm kam Dominik Poberschnigg ins Ziel. Der Tiroler konnte seine Aufholjagd von Platz acht aus nicht wie 2022 mit einem Podestplatz abschließen, führte aber ein extrem starkes rot-weiß-rotes Mannschaftsergebnis an. Veit Baumgartner kam mit einer guten zweiten Runde als Fünfter ins Ziel. Hinter Jonas Lemvig, der Däne gewann heuer schon das World Tour-Turnier in Helsinki, kamen Markus Weber als Siebenter und Mario Seyser als Achter ins Ziel.

Österreicher als bestes Team

Eine Talentprobe lieferte auch Stefan Dörflinger ab. Das Teamküken kam auf Position 20 ins Ziel. Bitter verlief das Rennen für Markus Pernjak. Mit einem Top Ten-Platz vor Augen zwang ihn eine Verletzung zur Aufgabe.

Die Hausherren sicherten sich in überlegener Manier den Sieg in der Mannschaftswertung (die besten vier Einzel-Ergebnisse kommen in die Wertung). Deutschland wurde mit dem Respektabstand von 270 Punkte Zweiter. Auf Rang drei landete Dänemark. Bei den Damen dominierten die Schwedinnen. Siri Englund gewann vor Elin Strömblad. Dritte wurde die Deutsche Nadja Kimmel.