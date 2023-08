Mario Seyser sorgt für Heimsieg beim Hindernisschwimmen

Zweiter Turniertag beim Maria Theresien-Turnier in der Wiener Neustädter Militärakademie: Der Deutsche Pascal Remmele startete als Gesamtführender ins Hindernisschwimmen, die dritte Disziplin des militärischen Fünfkampfs. Das Schwimmen ist aber nicht das Steckenpferd des jungen Deutschen, weshalb die Konkurrenz Boden gut machen konnte, allen voran die Österreicher rund um den Ternitzer Mario Seyser. Er gewann auf der 50-Meter-Bahn (gespickt mit vier Hindernissen zum Durchtauchen, beziehungsweise überklettern) in 26,1 Sekunden, hatte damit drei Zehntel Vorsprung auf die Zweitplatzierten Louis Gaj (Deutschland) und Matej Picka (Tschechien).

Der Gesamtführende Pascal Remmele beim Hindernisschwimmen

Markus Weber verpasste mit 26,5 Sekunden als Vierter das Stockerl knapp. Veit Baumgartner wurde in 26,8 Sekunden Sechster. Die weiteren Österreicher: Markus Pernjak (11.), Dominik Poberschnigg (19.) und Stefan Dörflinger (25.).

Seyser und Weber vorerst auf Podestkurs

In der Gesamtwertung verteidigte Remmele seinen ersten Platz, führt mit 3.326 Punkten mit 30 Zählern Vorsprung auf Seyser. Dritter ist Routinier Weber, ganz knapp vor dem Deutschen Gaj. Mit Poberschnigg (6.), Baumgartner (7.) und Pernjak (9.) rangieren drei weitere Österreicher unter den ersten Zehn. Weiter geht es am Nachmittag mit dem Werfen auf der Sportanlage im Akademiepark (14 Uhr). Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt am Freitag (ab 9 Uhr) bei Geländelauf über 8.000 Meter.