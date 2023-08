Österreicher in Wr. Neustadt vor abschließendem Bewerb auf Podest-Kurs

Nach Mario Seysers Sieg im Hindernisschwimmen am Vormittag stand am Nachmittag beim Maria Theresien-Turnier der Wurf-Bewerb am Programm. Die Kombination aus Ziel- und Weitwerfen war in der Vergangenheit immer wieder eine Zitter-Disziplin der Österreicher. Heuer waren die heimischen Asse aber richtig stark, allen voran Veit Baumgartner, der den Bewerb sogar für sich entschied. Somit als Einziger Punkte auf den Gesamtführenden Pascal Remmele gutmachte. Der Deutsche kam als Zweiter der Teildisziplin dem Gesamtsieg in Wiener Neustadt neuerlich näher.

Seyser und Baumgartner werden gejagt

Seyser landete als Fünfter neuerlich im Spitzenfeld und ist auch in der Gesamtwertung weiter auf Podestkurs. Er ließ in der Vergangenheit aber immer wieder beim Geländelauf wichtige Punkte liegen, genauso wie Teamkollege Baumgartner. Als drittes heißes heimisches Eisen geht am Freitag (10 Uhr) Routinier Markus Weber ins Rennen. Er schloss einen soliden Wurfbewerb auf Platz 13 ab. Der Vorjahresdritte Dominik Poberschnigg wurde 14. der Teildisziplin und braucht beim abschließenden 8.000 Meterlauf einen Husarenritt, um das Vorjahresergebnis zu wiederholen. Ganz ausgeschlossen ist es nicht, immerhin legte Poberschnigg im letzten Jahr die zweitbeste Zeit im Geländelauf hin.

Mehrere starke Läufer gehen auf die Jagd

Schneller war 2022 nur der direkt vor ihm startende Norweger Kristoffer Skonnord. Und auch der Gesamtzweite des letzten Jahres, Nikolaj Nörrelykke aus Dänemark, läuft kurz vor Poberschnigg weg. Ein Umsturz im Gesamtklassement in der letzten Disziplin ist also durchaus möglich. Start und Ziel des Laufbewerbs ist am MilAk-Sportplatz. Vorsicht: Die Startzeit wurde von 9 auf 10 Uhr verlegt. Die Punkte aus den ersten vier Disziplinen werden in Zeit umgerechnet. Sprich: Wer als Erster über die Ziellinie läuft, hat gewonnen.

Startliste

1. Pascal Remmele (Deutschland) 0:00

2. Mario Seyser (Österreich) +0:46

3. Veit Baumgartner (Österreich) +1:27

4. Markus Weber (Österreich) +1:55

5. Louis Gaj (Deutschland) +2:07

6. Nikolaj Nörrelykke (Dänemark) +2:28

7. Kristoffer Skonnord (Norwegen) +2:40

8. Dominik Poberschnigg (Österreich) +2:45

9. Andrej Sonnenberg (Deutschland) +3:04

10. Markus Pernjak (Österreich) +3:19

...

21. Stefan Dörflinger (Österreich) +6:03