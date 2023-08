Welt-Elite in der Wiener Neustädter MilAk zu Gast

Augusta für Golfer, Wimbledon für Tennisspieler und Wiener Neustadt für Militärische Fünfkämpfer: Das Maria Theresien-Turnier in der Allzeit Getreuen ist ein internationales Saisonhighlight. Heuer ist es gleichzeitig der finale Formcheck für die Weltmeisterschaft in Schweden Ende August. Von kommenden Mittwoch bis Freitag werden 50 Athleten aus zehn Nationen um die Podestplätze kämpfen.

Österreichs Team ist nach einem Generationenwechsel relativ jung aufgestellt. Ein Spitzenresultat ist den heimischen Assen aber allemal zuzutrauen, so wie im Vorjahr Dominik Poberschnigg mit Rang drei. Zu den schärfsten Konkurrenten zählen die Dänen, die im Vorjahr durch Nadim Yehia und Niklas Nörrelykke bei den Herren einen Doppelsieg verbuchten und auch die Damen-Konkurrenz dominierten. Stark zu erwarten sind die Deutschen. Nils Kirchhöfer und Pascal Remmele standen schon bei den letzten beiden internationalen Turnieren auf dem Stockerl.Spektakuläre Show

auf der HindernisbahnDas Highlight des Fünfkampfs ist traditionell der Bewerb auf der Hindernisbahn auf dem Sportplatz-Areal im Akademiepark (9. August, ab 14 Uhr). Zuvor gibt es mit dem Schießen in Hölles bereits den ersten Teilbewerb (9. August, 9 Uhr). Am 10. August (ab 9 Uhr) geht es mit dem Hindernisschwimmen im Akademiebad weiter. Ab 14 Uhr folgt der Wurf-Bewerb am Sportplatz, ehe es am 11. August (9 Uhr) beim abschließenden Geländelauf quer durch den Akademiepark geht.