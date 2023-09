Jonathan Felsleitner: Minigolf- statt Lauf-Bahn

Als Mittelstreckenläufer feierte Jonathan Felsleitner Erfolge, musste aber aufgrund eines Wachstumsschubes das harte Training stoppen und suchte Abwechslung beim Miniaturgolfclub Pernitz-Neusiedl.

Schon im ersten Jahr schaffte er als 13-Jähriger gleich zweimal den Sprung aufs Podest der österreichischen Meisterschaften, holte Silber im K.O.-Bewerb und Bronze im Zählspiel. Damit wurde Felsleitner in die Jugend-Nationalmannschaft einberufen und landete bei der Nachwuchs-EM in Italien auf Platz 26. Dazu gewann er bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Leobersdorf Bronze.

„Jonathan kann sich sehr gut konzentrieren und trifft auch oft die richtige Entscheidung bei der Auswahl des Spielballes“, sagt Obmann Rudolf Müller. Der Youngster kommt auch in der Landesliga-Mannschaft zum Einsatz kommen. „Wir konnten uns mit Regine und Paul Heschl, Gerlinde und Gerhard Krämer sowie Kevin Feuchtl verstärken. Jonathan wird von den arrivierten Spielern profitieren und sich weiter verbessern können.“