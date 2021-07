Der Tagesablauf des Modernen Fünfkämpfers Gustav Gustenau besteht derzeit aus Training, Schlaf und Regeneration. „Aber das passt schon so“, grinst Gustenau, der dem Lebenstraum Olympia alles unterordnet. Da stehen dann auch nicht ganz alltägliche Erlebnisse auf der Tagesordnung.

In der Vorwoche ging der Wiener Neustädter mit der heimischen Politik auf Tuchfühlung, wurde von Präsident Alexander van der Bellen, Sportminister Werner Kogler und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner verabschiedet: „Die haben sich alle echt viel Zeit für uns genommen“, war Gustenau positiv überrascht.

Auch wenn der 24-Jährige sich selbst und seine Sportart erst näher vorstellen musste: „Aber das bin ich mittlerweile ja gewohnt“, nahm es Gustenau mit Fassung. Dass seine Sportart hierzulande bekannter wird, dafür könnte Gustenau selbst sorgen, wenn er bei Olympia eine Top-Leistung abliefert. Die Medaillen sind diesmal noch außer Reichweite, aber ein Platz zwischen zehn und 20 ist im Bereich des Möglichen.

Als Vorbild nimmt sich der Zehnergassen-Absolvent seinen Headcoach Thomas Daniel, der in London 2012 Platz sechs erreichte: „Ich war damals als Junger schon in der selben Trainingsgruppe, habe ihn also schon gut gekannt und ihm im Fernsehen zugeschaut“, erinnert sich Gustenau, der sich damals gegen Eishockey und für den Fünfkampf entschied: „Hätte ich mich für Eishockey entschieden, hätte ich mehr Aufmerksamkeit gehabt, aber ich muss mein Gesicht eh nicht dauernd im Fernsehen sehen und in den Medien vorkommen. Ich habe mich für den Sport entschieden, bei dem mein Herz und meine Leidenschaft war“, beschreibt Gustav Gustenau, der gemeinsam mit Daniel, Schwimmertrainer Erich Neulinger, Sportpsychologin Ulla Geifes und Fechtcoach Dimitrije Pauljev mit nach Tokio reist.