Fechten, Schwimmen, Reiten und zum Abschluss eine Kombination aus Laufen und Schießen: National macht dem Wiener Neustädter Gustav (21) beim Modernen Fünfkampf keiner etwas vor. International gehört der Heeressportler zur erweiterten Weltspitze. Das Ziel Olympia 2020 ist durchaus realistisch.

Dafür gibt es auch mehrere Qualifikationsmöglichkeiten. Am realistischsten sind die Top Acht bei der EM oder als Notlösung einer der sechs Plätze über die Weltrangliste. „Es gibt bei jeder Qualichance nur ein Ticket pro Nation“, rechnet Gustenau vor: „Im letzten Jahr bin ich bei der Europameisterschaft 16. geworden. Das kann mit etwas Glück schon reichen.“

Doch der eigene Anspruch ist mittlerweile höher. Die Saison ist auf die kontinentalen Titelkämpfe im britischen Bath (6.-11. August) ausgelegt. „Ich habe im Vergleich zur letzten Saison in jeder Disziplin noch einen Schritt nach vorne gemacht. Und ich habe bis zur EM noch mehr Potenzial. Das ist die größte Chance, sich für Tokio zu qualifizieren“, versichert Gustenau. Als Weltranglisten-27. hat er aktuell jedenfalls gute Karten auf einen der 36 Plätze bei den Olympischen Spielen.

Der eigene Weg abseits des eigenen Verbandes

Im Training will der Zehnergassen-Absolvent dafür die letzten Kleinigkeiten aus sich herauskitzeln. Der Fokus liegt auf den organischen Sportarten – Schwimmen und Laufen. Fünf Einheiten absolviert er am Tag – Schwimmen, Laufen und Kraft sind immer dabei.

Die Abwechslung ist Gustenau wichtig: „Beim Fünfkampf trainiert man nicht monoton, sondern kommt Jahr für Jahr auf Dinge drauf, die man noch besser oder anders machen kann.“ Einst entschied er sich deshalb gegen eine professionelle Eishockey-Karriere – obwohl er Play-off-Topscorer und Meister in der Nachwuchs-Bundesliga war: „Ich hätte für Eishockey ins Gymnasium in Sankt Pölten oder ins Ausland müssen. Das war nicht das, wo ich mich gesehen habe.“

Beim Training setzt Gustenau auf Individualität abseits des Ö-Verbands. „Ich habe mit dem Bundesheer einen super Arbeitgeber und in jeder Disziplin einen internationalen Top-Trainer“, versichert Gustenau, der von Lehrgängen mit anderen Nationen weiß: „Die Franzosen haben jede Disziplin plus Ärzte und Physios an einem Ort. Der Aufwand ist geringer. Man darf sich nicht täuschen lassen. In Russland oder Ungarn ist der Fünfkampf in den Top Fünf-Sportarten“, sagt Gustenau, und: „Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, was Österreichs Sommersportler vollbringen“, ist der Fünfkampf für Gustenau kein Einzelfall.