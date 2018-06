„Ich bin überglücklich mit dem dritten Platz! Es ist toll, das letzte Junioren-Jahr mit einer Medaille bei der EM abzuschließen“, darf der Wiener Neustädter Gustav Gustenau bei der Junioren-EM in Barcelona in die Bronzene beißen. Die Reise auf das Europameisterschaftspodest war gerade in der Endphase eine wahre Nervenschlacht.

Als Vierter seiner Qualigruppe qualifizierte sich Gustenau souverän für das Finale der besten 36. Dort legte er mit der drittbesten Schwimmzeit (1:57,25 Minuten) eine gute Basis. In der Qualifikation hatte der 21-jährige Heeressportler in 1:56,10 Minuten eine neue persönliche Bestmarke über die 200 Meter aufgestellt. Entscheidend für die Medaille war am Ende aber wohl das Fechten. Gusteanu hielt bei einer Bilanz von 24:11-Siegen, holte sich damit den Sieg in der Teildisziplin und die Gesamtführung.

"Leider fehlte mir die notwendige Ruhe"

Im selektiven Reitparcours musste der Wiener Neustädter nur einen Zeitfehler hinnehmen und ging damit als Erster in den abschließenden Combined-Bewerb aus Laufen und Schießen. Am Schießstand merkte man Gustenau die Anspannung an: „Ich wusste, dass ich mit einer sauberen Schießleistung um die Medaillen mitkämpfen kann. Leider fehlte mir vor allem in den letzten beiden Serien die notwendige Ruhe“, seufzt Gustenau. Auf Platz vier startete der Österreicher in die Schlussrunde. Im Zielsprint fing er einen Russen ab, eroberte so Bronze.

Trainer Erich Neulinger war mit der Darbietung ebenfalls zufrieden: „ Das Training der letzten Wochen war vielversprechend, aber unterm Strich zählt dann das Ergebnis im Wettkampf. Gustav hat heute sehr starke Leistungen gezeigt.“ Für Gustenau war es nach Silber bei der Jugend-EM 2015 das zweite Stockerl bei einem Großereignis. Jetzt hat der Zehnergassen-Absolvent kurz Pause, ehe er in die Vorbereitung auf die EM der Allgemeinen Klasse startet.