Werbung

Die Nachwuchsathleten des HSV Wiener Neustadt gehörten zu den großen Abräumern. In der U13 holte Marcel Lang Gold bei den Burschen, Kayra Uzunoglu bei den Mädchen Silber. Moritz Altmann verpasste Bronze um 0,2 Sekunden. In der U17 war Jan Baumegger siegreich. In der Mixed-Staffel gewannen Uzunoglu und Lang Gold. In der U17 holten Baumegger und Zoe Krenn Silber.