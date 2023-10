Wiener Neustädter Fünfkämpfer überzeugen in Passau

Der Fünfkampf-Nachwuchs des HSV Wiener Neustadt nahm an den süddeutschen Meisterschaften in Passau teil. In der U13 bestätigte Moritz Altmann seine gute Form und holte nach dem österreichischen Meistertitel in der Vorwoche in Passau Rang zwei und damit Silber. Sein Vereinskollege Tan Uzunoglu wurde Zehnter.

Ein noch besseres Ergebnis gab es in der U15, in der Marcel Lang Silber und Lorenz Czordas Bronze holten. In der U15 der Mädchen schrammte Kayra Uzunoglu an einer Medaille vorbei und wurde Vierte. Alle Wettkämpfer. die in Passau am Start waren sind Schüler der Neigungsgruppe Moderner Fünfkampf an der Sportmittelschule Anemonensee.