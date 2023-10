Motocross-Meister sind gekrönt

Der letzte Lauf der Motocross-Staatsmeisterschaft ging in Hochneukirchen über die Bühne. Den Sieg in der MX Open und der MX 2 holte sich Saisondominator Marcel Stauffer. Der nun siebenfache Staatsmeister gewann die Tageswertung in der großen Klasse (MX Open) vor Florian Hellrigl und Michael Kratzer. In der MX 2 siegte Stauffer vor Hellrigl. Tages-Dritter wurde Marvin Salzer. „Danke für dieses großartige Jahr, es ist alles aufgegangen, ich habe nicht gedacht, dass ich heuer so viele Läufe gewinnen kann“, jubelt Titelträger Stauffer nach seinem finalen Triumph.

In der Junioren-ÖM ging der Titel an den ungarischen Crosser Boldizsar Nikolics. Der Fahrer aus dem Yamaha-Austria-Rennstall konnte verletzungsbedingt beim Finale nicht antreten, wurde jedoch in Hochneukirchen als Gesamtsieger der Juniorenwertung geehrt. In der Jugend-ÖM brachte der vorletzte ÖM-Lauf die Entscheidung. Manuel Lackner holte sich den Jugend-Staatsmeistertitel. Der Rookie lieferte sich in der 85 ccm-Klasse beim Finale einen rundenlangen Fight mit Noah Jonas vom HSV Ried. Die Jugend-ÖM-Tageswertung ging mit einem Doppelsieg an Ricardo Bauer aus Antau. Zweiter wurde Noah Jonas vom HSV Ried, Rang drei ging an Meister Lackner.

„Wir freuen uns sehr, dass heuer auch das Wetter mitgespielt hat, ein großes Dankeschön an alle“, ist Kevin Kager, Obmann-Stellvertreter des MSC Hochneukirchen und Rennleiter zufrieden. Lob gab es auch von Fahrerseite, etwa von Vize-Staatsmeister Hellrigl: „Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, die Strecke war perfekt, ein super Renntag.“