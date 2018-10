Die Saison des Wiener Neustädter Motocross-Talentes Lucas Ulrich nahm ein unschönes Ende. Ulrich stürzte im Rahmen der Österreichischen Meisterschaft in Fresach (Kärnten) schwer. Seine Lunge kollabierte, außerdem brach sich die Nachwuchshoffnung das Schlüsselbein. Die vergangene Woche musste der Motorsportler im Villacher Krankenhaus verbringen.

„Zur Zeit ist er am Weg der Besserung. Der Blick geht schon wieder in die Zukunft und er freut sich schon auf die neue Saison“, gibt Vater Horst Ulrich Entwarnung.

In dieser Saison war Ulrich in der Jugend-ÖM-Wertung in den Top Ten. Beim ersten Lauf in Fresach fuhr Ulrich an die achte Stelle, ehe er im zweiten Rennen eben schwer stürzte. Die Saison 2019 wird für den Wiener Neustädter nicht nur ein Comeback nach der Verletzung, sondern auch ein Debüt werden. Denn Ulrich wechselt aus der 85 ccm-Klasse auf eine 125er-Maschine.