Der ÖAMTC Zweigverein Wr. Neustadt und Umgebung stellt für die Suche nach neuen Talenten seine Speedway Arena zur Verfügung. Die ehemals als Trainingsgelände für die Rennstrecke im alten Stadion genutzte Bahn wurde 2009 in einen rennfertigen Zustand gebracht, so Oliver Zirkler, Obmann des Zweigvereines. Im Sinne der Nachwuchsförderung im österreichischen Motorradsport ist es für den ÖAMTC selbstverständlich, seine Ressourcen für derartige Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, so Zirkler.

Um interessierten Nachwuchstalenten zwischen 13 und 20 Jahren die Möglichkeit zu geben, sich an die Anforderungen im Talent Cup heranzutasten, werden von Schruf Motorrad spezielle Flattrack Motorräder zur Verfügung gestellt. Somit brauchen die Teilnehmer lediglich die entsprechende persönliche Ausrüstung um unter professioneller Anleitung die Faszination hautnah erleben zu können. Je nach Witterungsbedingungen werden die Flattrack-Events bis März 2021 durchgeführt, um dann zu entscheiden, wer das nötige Talent für eine zukünftige Rennkarriere hat. Unter der Leitung von aktuellen Flattrack WM Teilnehmern und österreichischen Motorsportlegenden werden die jungen Talente behutsam an die Anforderungen herangeführt.

Laut Yasmin Poppenreiter und Hanson Schruf, beide seit 2014 erfolgreiche Teilnehmer an der Flattrack Weltmeisterschaft, geht es bei den Trainings darum, die jungen Talente an das Lenken mit dem Hinterrad heranzuführen und ein Gefühl für ein rutschendes Motorrad zu entwickeln und das bei geringeren Geschwindigkeiten als auf einer asphaltierten Rennstrecke und somit bei deutlich reduziertem Risiko.

Ganz nach dem Vorbild der berühmten „Ranch“ von Valentino Rossi soll hier der Spaß am Rutschen und der Aufbau von viel Gefühl für die Materie im Vordergrund stehen.

Des Weiteren bietet sich für interessierte Jugendliche (und deren Eltern) hier die Möglichkeit zu testen, ob das Talent für eine Karriere wirklich ausreichend ist ohne gleich tief in die Geldbörse greifen zu müssen.

„Um die österreichische Motorradsportszene zu erweitern wurde von Red Bull Erzbergrodeo und Motorradreporter.com beschlossen, dem Sieger der Flattrack-Vorauswahl in Eggendorf eine KTM RC4R, das offizielle Bike des Austrian Talent Cups, kostenlos zur Verfügung zu stellen, so Karl Katoch – „Mr. Erzberg Rodeo“.