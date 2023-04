Gradwohl mit perfektem Start im Autoslalom

Werbung

Besser hätten die ersten beiden Saisoneinsätze für den Bad Erlacher Rennsportler Martin Gradwohl nicht verlaufen können. Am Red Bull Ring siegte er in seiner Klasse. „Es war ein Hundertstelkrimi mit dem altbekannten Konkurrenten, mit dem ich mich immer wieder matche“, erzählt Gradwohl, der beim Heimrennen in Teesdorf (Bezirk Baden) nachlegte. Gradwohl gewann diesmal souverän, hatte am Ende 2,4 Sekunden Vorsprung: „Teesdorf ist meine Lieblingsstrecke“, strahlt der Pilot, der nun die Disziplin wechselt.

Gradwohl startet in Melk in die Rallycross-Saison

Am Wochenende ist er beim Rallycross-Event am Melker Wachauring im Einsatz. „Rallycross ist ja eigentlich mit Steckenpferd“, zählt Gradwohl, der auch amtierender NÖN-Bezirkssportler des Jahres ist, auch wieder zu den Favoriten. Wie beim Torlauf setzt Gradwohl auch beim Cross auf einen Citroen Saxo. „Die Motor-Komponente ist gleich wie bei meinem Slalom-Auto, das hat aber eine Straßenzulassung. Beim Rallycrosser kommen Sachen wie der Käfig dazu“, erklärt Gradwohl.

Die Problemstellen wurden beseitigt

Über die Wintermonate wurde das Rallycross-Auto auf Vordermann gebracht. Die Hauptbaustellen waren zuletzt die Hinterachse und die vordere Aufhängung. In der Vorwoche wollte Gradwohl im steirischen Kainbach noch Testtage einlegen, sagte diese jedoch kurzfristig ab. „Es hat geregnet. Im Nassen habe ich mit dem Fahrzeug schon genug Erfahrungen gesammelt. Es geht um das Set-up im Trockenen.“ Um dieses zu finden, reist Gradwohl einen Tag früher nach Melk, wird dort beim offiziellen Testtag dabei sein.